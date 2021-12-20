«Повернення до Гоґвортсу» – з'явився повний трейлер спецвипуску. Фото: bilshe

https://racurs.ua/ua/n164700-povernennya-do-go-vortsu-z-yavyvsya-povnyy-treyler-specvypusku.html

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«Повернення до Гоґвортсу» став спеціальним епізодом, який присвятили ювілею виходу найпершого фільму про Гаррі Поттера.

20 грудня вийшов повний трейлер нового різдвяного випуску. Відео опублікував стрімінговий сервіс HBO Max.

У новій частині взяли участь головні герої — Деніел Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон. До них також приєдналися актори з інших частин.

Проте авторка всесвіту Гаррі Поттера Джоан Роулінг у зйомках спеціального випуску участі не брала.

Зйомки спеціального епізоду займається студія Warner Bros. Ідея зняти спеціальний епізод виникла після приголомшливого успіху спецепізоду «Друзів», де знамениті приятелі згадали найяскравіші та зворушливі моменти роботи над серіалом.

Спеціальний епізод глядачі матимуть змогу побачити 1 січня 2022 року. Він включатиме інтерв’ю з учасниками зйомок.

Нагадаємо, перший фільм «Гаррі Поттер та філософський камінь» вийшов у прокат 16 листопада 2021 року.