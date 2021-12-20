Встановлено, хто живе довше – українці чи європейці. Фото: ukrhealth.net

https://racurs.ua/ua/n164699-vstanovleno-hto-jyve-dovshe-ukrayinci-chy-ievropeyci.html

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Тривалість життя в Україні на 12 років коротша, ніж в інших країнах Європи. Експерт пояснила, з чим пов’язані такі невтішні показники.

В Україні на тлі низької народжуваності не спостерігається зростання тривалості життя. Ось про що треба кричати й бити на сполох, бо в середньому українці живуть на 12 років менше, ніж в економічно розвинених країнах, — заявила академік НАН Елла Лібанова.

За її словами, причинами є не лише соціально-економічні фактори, а насамперед нездатність і небажання вести здоровий спосіб життя.

Експерт при цьому зазначила, що в Україні досить велика частка зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах.

Різниця у тривалості життя чоловіків та жінок в Україні теж пов’язана зі способом життя. Лібанова назвала таке ставлення до свого здоров’я абсолютно неприпустимим. Середня тривалість життя в Україні — 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок.

Різниця у тривалості життя чоловіків і жінок складає 10−11 років. До речі, це феномен колишнього Радянського Союзу. Навіть в Естонії, Литві, Латвії гендерна різниця тривалості життя є такою ж жахливою, — зазначила вона.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, населення України до 2050 року може скоротитися до 35 млн. У нашій країні фіксується один із найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків — близько третини українців помирає у віці до 65 років.