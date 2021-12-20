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Ракурс
Снігопад у Києві – яка ситуація на дорогах. Фото: Телеграм

Снігопад у Києві — яка ситуація на дорогах (ФОТО, ВІДЕО)

20 гру 2021, 19:56
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У Києві погода стала по-справжньому зимовою — столицю засипало снігом. Місто зупинилося в заторах, а вартість таксі зросла в кілька разів.

Наразі вулиці розчищають 300 автомобілів спецтехніки. Фото та відео з наслідками снігопаду з’явились у мережі.

Закликаю до водіїв бути обережними, а також не паркувати авто на узбіччях вулиць, де вони заважатимуть снігоприбиральній техніці розчищати дороги та проїзди, — сказав мер Києва Віталій Кличко.

На Кирилівській вулиці трамвай зійшов з колій та прим‘яв припаркований автомобіль. На щастя, обійшлося без травмованих. Через складні погодні умови комунальні підприємства обіцяють працювати цілодобово.

Вночі синоптики прогнозують значне зниження температури. Також у Києві розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги.

Поліція закликає водіїв бути уважними за кермом і дотримуватись правил дорожнього руху, не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Пішоходам радять переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбиваючі елементи.


«Ракурс» повідомляв, що сніг у Києві заблокував дороги — ближче до вечора рух ускладнився на кількох напрямках. За даними синоптиків, така погода протримається в столиці й завтра протягом дня та ночі.

Джерело: Ракурс


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