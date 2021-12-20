Снігопад у Києві – яка ситуація на дорогах. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n164698-snigopad-u-kyievi-yaka-sytuaciya-na-dorogah-foto-video.html

Ракурс

У Києві погода стала по-справжньому зимовою — столицю засипало снігом. Місто зупинилося в заторах, а вартість таксі зросла в кілька разів.

Наразі вулиці розчищають 300 автомобілів спецтехніки. Фото та відео з наслідками снігопаду з’явились у мережі.

Закликаю до водіїв бути обережними, а також не паркувати авто на узбіччях вулиць, де вони заважатимуть снігоприбиральній техніці розчищати дороги та проїзди, — сказав мер Києва Віталій Кличко.

На Кирилівській вулиці трамвай зійшов з колій та прим‘яв припаркований автомобіль. На щастя, обійшлося без травмованих. Через складні погодні умови комунальні підприємства обіцяють працювати цілодобово.

Вночі синоптики прогнозують значне зниження температури. Також у Києві розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги.

Поліція закликає водіїв бути уважними за кермом і дотримуватись правил дорожнього руху, не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

Пішоходам радять переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбиваючі елементи.

«Ракурс» повідомляв, що сніг у Києві заблокував дороги — ближче до вечора рух ускладнився на кількох напрямках. За даними синоптиків, така погода протримається в столиці й завтра протягом дня та ночі.