В Україні 21 грудня значно похолодає, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n164686-znachne-poholodannya-ta-nevelykyy-snig-pogoda-v-ukrayina-na-21-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 21 грудня буде значно холоднішою, ніж в останні дні, за рахунок надходження з півночі арктичного повітря.

Часом можливий невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме −7…−12° (у південній частині країни −3…−8°), вдень — −5…−10° (на півдні — −1…−6°). У Карпатах очікується температура повітря −11…−16° вночі та −8…−13° вдень.

Погода в Києві передбачає мінливу хмарність, вночі можливий невеликий сніг. Температура повітря перебуватиме в межах −7…−9°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде зі снігом вночі та вдень, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −7…−9°, вдень — піднімуться до −4…−6°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з мінливою хмарністю, вдень можливий невеликий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть −2…−4°, вдень — −1…−3°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде похмурою, протягом доби можливий невеликий сніг. Синоптики прогнозують температуру повітря −9…−11° вночі та −6…−8° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 21 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo