За зйомку в жіночій душовій студенту загрожує три роки тюрми. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n164685-video-z-jinochoyi-dushovoyi-kreatyvnomu-studentu-zagrojuie-try-roky-turmy.html

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У Києві завершили досудове розслідування щодо студента, який встановив відеокамеру в душі гуртожитку.

Справу направили до суду, порушнику загрожує до трьох років обмеження волі. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

У жовтні правоохоронці отримали заяви від студенток столичного вузу. Дівчата розповіли, що в душовій кімнаті невідомий встановив камеру відеоспостереження.

Під час проведення розслідування з’ясувалося, що до порушення причетний студент цього ж закладу освіти. Ним виявився другокурсник з Одещини. Він розповів, що здійснював відеозйомку для власного використання.

Хлопцеві оголосили підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя, а саме незаконне збирання, зберігання, конфіденційної інформації про особу.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Після рішення суду всі вилучені відеоматеріали будуть знищені у встановленому законодавством порядку.

Нагадаємо, інцидент трапився в гуртожитку № 7 Київського політехнічного інституту. Камеру в душі виявила одна зі студенток. Зловмисник зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео.