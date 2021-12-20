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За зйомку в жіночій душовій студенту загрожує три роки тюрми. Фото: Вікіпедія
Відео з жіночої душової — «креативному студенту» загрожує три роки тюрмиhttps://racurs.ua/ua/n164685-video-z-jinochoyi-dushovoyi-kreatyvnomu-studentu-zagrojuie-try-roky-turmy.htmlРакурс
У Києві завершили досудове розслідування щодо студента, який встановив відеокамеру в душі гуртожитку.
Справу направили до суду, порушнику загрожує до трьох років обмеження волі. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.
У жовтні правоохоронці отримали заяви від студенток столичного вузу. Дівчата розповіли, що в душовій кімнаті невідомий встановив камеру відеоспостереження.
Під час проведення розслідування з’ясувалося, що до порушення причетний студент цього ж закладу освіти. Ним виявився другокурсник з Одещини. Він розповів, що здійснював відеозйомку для власного використання.
Хлопцеві оголосили підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя, а саме незаконне збирання, зберігання, конфіденційної інформації про особу.
Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Після рішення суду всі вилучені відеоматеріали будуть знищені у встановленому законодавством порядку.
Нагадаємо, інцидент трапився в гуртожитку № 7 Київського політехнічного інституту. Камеру в душі виявила одна зі студенток. Зловмисник зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео.
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