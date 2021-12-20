За съемку в женской душевой студенту грозит три года тюрьмы. Фото: Википедия

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Ракурс

В Киеве завершили досудебное расследование касательно студента, установившего видеокамеру в душе общежития.

Дело направили в суд, нарушителю грозит до трех лет ограничение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В октябре правоохранители получили заявления от студенток столичного вуза. Девушки рассказали, что в душевой комнате неизвестный установил камеру видеонаблюдения.

В ходе проведения расследования выяснилось, что к нарушению причастен студент этого же учебного заведения. Им оказался второкурсник из Одесской области. Он рассказал, что проводил видеосъемку для собственного использования.

Парню объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно незаконный сбор, хранение, конфиденциальную информацию о лице.

Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. После решения суда все изъятые видеоматериалы будут уничтожены в установленном законодательством порядке.

Напомним, инцидент произошел в общежитии № 7 Киевского политехнического института. Камеру в душе обнаружила одна из студенток. Злоумышленник снял свое лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео.