В Украине 21 декабря похолодает, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n164686-oblachno-nebolshoy-sneg-pogoda-v-ukraine-na-21-dekabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 21 декабря будет гораздо холоднее, чем в последние дни, за счет поступления с севера арктического воздуха.

Временами возможен небольшой снег, на дорогах — гололед. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью составит −7…−12° (в южной части страны −3…−8°), днем — −5…−10° (на юге — −1…−6°). В Карпатах ожидается температура воздуха −11…−16° ночью и −8…−13° днем.

Погода в Киеве предусматривает переменную облачность, ночью возможен небольшой снег. Температура воздуха будет находиться в пределах −7…−9°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет со снегом ночью и днем, облачно с прояснениями. Столбики термометров ночью опустятся до −7…−9°, днем поднимутся до −4…−6°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с переменной облачностью, днем возможен небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут −2…−4°, днем −1…−3°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет пасмурной, в течение суток возможен небольшой снег. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −9…−11° ночью и −6…−8° днем. Ветер северо-западный, 7 -12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 21 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo