Стало відомо, коли Порошенку обиратимуть запобіжний захід. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164697-stalo-vidomo-koly-poroshenku-obyratymut-zapobijnyy-zahid.html

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Петру Порошенку, п’ятому президенту України, правоохоронні органи направили поштою підозру в державній зраді.

Оскільки лідер «Європейської солідарності» не прибув на виклик до ДБР, йому направили повторний виклик на 23 грудня 10.00. Про це повідомили на брифінгу СБУ.

За словами правоохоронців, тоді буде вирішуватися питання про запобіжний захід. Яким він буде для екс-президента, «впливатиме процесуальна поведінка особи та можливі ризики».

Слідчі запевнили, що було проведено різні експертизи та проведено допити свідків. Натомість про наявні докази наразі не розголошують, але запевняють, що їх достатньо для повідомлення підозри.

Нагадаємо, що Петро Порошенко підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Його звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. Окрім того, політик нібито сприяв терористичним організаціям ЛНР та ДНР.

На думку слідства, своїми діями Порошенко поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Це підірвало економічну безпеку держави в 2014—2015 роках та дало можливість Росії втручатися у внутрішні справи України.