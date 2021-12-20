Петро Порошенко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164687-diyav-za-zmovou-grupy-osib-dbr-pidtverdylo-pidozru-poroshenku.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності», підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Цю інформацію підтвердило Державне бюро розслідувань (ДБР). Відомство розслідує справу разом зі Службою безпеки України. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Порошенка звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. Окрім того, політик нібито сприяв терористичним організаціям ЛНР та ДНР.

Зазначається, що п’ятий президент діяв за попередньою змовою групи осіб та завдав збитків Україні на суму 1,5 млрд грн. До злочинної групи могли входити представники вищого керівництва РФ.

Раніше в цій справі підозру повідомили колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину. Разом з Порошенко його звинувачують у купівлі за державні кошти вугілля з ОРДЛО.

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Це підірвало економічну безпеку держави в 2014—2015 роках та дало можливість Росії втручатися у внутрішні справи України.

«Ракурс» повідомляв, що екс-президенту Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді у справі про вугільні оборудки Віктора Медведчука. Провадження розслідують за статтями про фінансування тероризму, державну зраду та створення терористичної організації.