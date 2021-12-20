Петр Порошенко. Фото: УП

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Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности», подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Эту информацию подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР). Ведомство расследует дело вместе со Службой безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Порошенко обвиняют в организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий. Кроме того, политик якобы способствовал террористическим организациям ЛНР и ДНР.

Отмечается, что пятый президент действовал по предварительному сговору группы лиц и нанес ущерб Украине на сумму 1,5 млрд грн. В преступную группу могли входить представители высшего руководства РФ.

Ранее по этому делу подозрение сообщили бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Вместе с Порошенко его обвиняют в покупке за государственные средства угля из ОРДЛО.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Это подорвало экономическую безопасность государства в 2014—2015 годах и позволило России вмешиваться во внутренние дела Украины.

Ракурс сообщал, что экс-президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене по делу об угольных сделках Виктора Медведчука. Производство расследуют по статьям о финансировании терроризма, государственной измене и создании террористической организации.