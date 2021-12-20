Стало известно, когда Порошенко изберут меру пресечения. Фото: УП

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Петру Порошенко, пятому президенту Украины, правоохранительные органы направили по почте подозрение в государственной измене.

Поскольку лидер «Европейской солидарности» не прибыл по вызову в ГБР, ему направили повторный вызов на 23 декабря 10.00. Об этом сообщили на брифинге СБУ.

По словам правоохранителей, тогда будет решаться вопрос о мере пресечения. Каким он будет для экс-президента, «повлияет его процессуальное поведение и возможные риски».

Следователи заверили, что были проведены разные экспертизы и допросы свидетелей. В то же время доказательств пока не разглашают, но уверяют, что их достаточно для уведомления о подозрении.

Напомним, что Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Его обвиняют в организации преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий. Кроме того, политик якобы способствовал террористическим организациям ЛНР и ДНР.

По мнению следствия, своими действиями Порошенко поставил энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Это подорвало экономическую безопасность государства в 2014—2015 годах и позволило России вмешиваться во внутренние дела Украины.