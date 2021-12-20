Угрожает ли «Омикрон» в Украине медицинской системе, рассказала эксперт. Фото: УП

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Доминирующим вариантом остается «Дельта», однако штамм «Омикрон» также зарегистрировали на территории нашего государства.

Прогноз распространения в Украине новой разновидности коронавируса озвучила кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Кондрин в комментарии «УНН».

По ее словам, неизвестно, способна ли выдержать нагрузки медицинская система Украины, если штамм «Омикрон» начнет быстро распространяться на территории государства.

Медики не подтвердили, что новый вариант вируса вызывает более высокую смертность. Однако страны, в которых обнаружили новый штамм, ужесточают противоэпидемические меры. Украину тоже не стоит забывать о правилах карантина.

В то же время Кондрин отметила, что в Украине не спешат усиливать ограничения. Поэтому трудно спрогнозировать, какой будет нагрузка на медицинскую систему.

Если у болезни не будет тяжелого течения, а госпитализировать будут только больных с тяжелыми формами, то медицинская система может и выдержит распространение нового штамма, — добавила эксперт.

Напомним, в Украине 18 декабря впервые обнаружили украинца, заразившегося «Омикроном». По словам главного инфекциониста, врача Ольги Голубовской, пациент ранее уже болел коронавирусной инфекцией. Сейчас украинец находится на лечении в клинике «Оберег».

Эпидемиолог добавила, что речь идет не о первом случае «Омикрона» в Украине, а только о первом, который удалось обнаружить, однако паниковать не стоит.

Источник:«УНН»