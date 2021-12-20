Чи загрожує «Омікрон» в Україні медичній системі, розповіла експерт. Фото: УП

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Домінуючим варіантом залишається «Дельта», однак штам «Омікрон» також зареєстрували на території нашої держави.

Прогноз щодо поширення в Україні нового різновиду коронавірусу озвучила кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Кондрин в коментарі «УНН».

За її словами, невідомо, чи витримає навантаження медична система України, якщо штам «Омікрон» почне швидкими темпами поширюватися на території держави.

Наразі медики не підтвердили, що новий варіант вірусу дає більшу смертність. Однак країни, в яких виявили новий штам, посилюють протиепідемічні заходи. Україну теж не варто забувати про правила карантину.

Водночас Кондрин зазначила, що в Україні не поспішають посилювати обмеження. Тому важко спрогнозувати, яким буде навантаження на медичну систему.

Якщо хвороба не матиме тяжкого перебігу, а госпіталізуватимуть лише хворих з важкими формами, то медична система може і витримає поширення нового штаму, — додала експерт.

Нагадаємо, в Україні 18 грудня вперше виявили українця, який заразився «Омікроном». За словами головного інфекціоніста, лікаря Ольги Голубовської, пацієнт раніше вже хворів на коронавірусну інфекцію. Зараз українець перебуває на лікуванні в клініці «Оберіг».

Епідеміолог додала, що йдеться не про перший випадок «Омікрону» в Україні, а лише перший, який вдалося виявити, проте панікувати не варто.

Джерело: «УНН»