Новий рік. Фото: otpusk-v-evrope.info

https://racurs.ua/ua/n164695-depresiya-na-novyy-rik-yak-vporatysya-z-peredsvyatkovym-stresom.html

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Новий рік 2022 незабаром святкуватимуть українці. Свята нерідко супроводжуються стресом, апатією та навіть депресивним настроєм.

Стресу також додає пандемія COVID-19, бо доводиться турбуватися про своє здоров’я і бути готовим терміново змінювати плани. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Зрештою, свята можуть бути непростим періодом для людей, які цьогоріч втратили друзів або рідних.

Що робити, якщо свята приносять не лише радість, але й тривогу чи сум?

Складіть список справ, які плануєте завершити

Завдяки спискам зручно стежити за часом і не навантажувати пам’ять додатковою інформацією. Нагадування, письмові або в мобільному пристрої, допоможуть не тривожитися про те, що ви пропустите якесь завдання або запізнитеся на важливу зустріч.

Визначте, скільки ви готові витратити на організацію свята та дотримуйтеся бюджету

Щоб фінансове питання не додавало стресу, наперед оцініть свою фінансову спроможність. Подарунки не обов’язково мають бути коштовними — можна потішити близьких чимось недорогим, власноруч приготовленим, адже саме щирі й саморобні подарунки є особливо пам’ятними.

Турбуйтеся про здоров’я

Присвятіть святкові дні собі: вчасно лягайте спати, уникайте переїдання і зловживання алкоголем, більше часу проводьте на свіжому повітрі, підтримуйте високий рівень фізичної активності. Турбота про себе допоможе впоратися зі стресовими ситуаціями.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я порадило замінити цукерки корисними солодощами. У відомстві нагадали, що звичайні солодощі містять дуже багато «вільних» цукрів. Їхня надмірна кількість може спричиняти надлишкову вагу, погіршення стану шкіри, розвиток карієсу, захворювань серця.