Мінімальні ціни на пластикові пакети затвердив Кабмін. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/ua/n164694-minimalni-ciny-na-plastykovi-pakety-zatverdyv-kabmin.html

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Пластикові пакети за законом забороняється розповсюджувати в Україні безкоштовно. Кабінет міністрів встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Рішення стосується великих пакетів та набирає чинності з 1 лютого 2022 року. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки.

Мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, становитимуть:

2 грн — пакет без ручок і бокових складок;

2,5 грн — пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3 грн — пакет з ручками та боковими складками.

Нагадаємо, наразі в Україні частково заборонені безплатні одноразові пакети. Ця заборона передбачена нормами закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», які набули чинності 10 грудня.

Ця заборона не поширюється на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

За безоплатне поширення пакетів передбачений штраф на суму від 1,7 до 3,4 тис. грн за перше порушення та від 3,4 до 8,5 тис. грн за повторне.