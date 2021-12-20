Минимальные цены на пластиковые пакеты утвердил Кабмин. Фото: dyvys.info

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Пластиковые пакеты по закону запрещается распространять в Украине бесплатно. Кабинет министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.

Решение касается крупных пакетов и вступает в силу с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят:

2 грн — пакет без ручек и боковых складок;

2,5 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

Напомним, сейчас в Украине частично запрещены бесплатные одноразовые пакеты. Этот запрет предусмотрен нормами закона «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины», которые вступили в силу 10 декабря.

Этот запрет не распространяется на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используемые как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

За бесплатное распространение пакетов предусмотрен штраф в размере от 1,7 до 3,4 тыс. грн за первое нарушение и от 3,4 до 8,5 тыс. грн за повторное.