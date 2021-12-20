Пробки в Киеве. Скриншот: Ракурс

https://racurs.ua/n164693-kiev-zasypalo-snegom-gde-obrazovalis-probki-foto-video.html

Ракурс

Снег в Киеве заблокировал дороги — ближе к вечеру движение усложнилось на нескольких направлениях.

По данным синоптиков, такая погода продержится в столице и завтра в течение дня и ночи. Об этом стало известно из данных Google.

По состоянию на сегодня несколько сантиметров снега уже устилают улицы. Водители чистят машины от снега, а жители города фотографируют заснеженный город.

Сегодня затруднено движение транспорта на Броварском проспекте, ул. Евгения Сверстюка, Андрея Малышко, Харьковском и Бориспольском шоссе.

На правом берегу наблюдаются пробки на Проспекте победы, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, бульваре Дружбы Народов, ул. Крещатик, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотский проспект, ул. Шелковичная, ул. Глубочицкой, улицы Вячеслава Чорновола, улицы Любомира Гузара, ул. Большая Житомирская, ул. Елены Телиги, ул. Набережно-Рыбальской, ул. Богатырская, ул. Полярная.

Движение, в частности, осложнено на Южном мосту и Северном, Дарницком, мосту «Метро».

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 21 декабря будет значительно холоднее, чем в последние дни, путем поступления с севера арктического воздуха. Временами возможен небольшой снег, на дорогах — гололедица.