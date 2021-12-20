Двойное гражданство — в КСУ поступило конституционное представление 99 депутатовhttps://racurs.ua/n164692-dvoynoe-grajdanstvo-v-ksu-postupilo-konstitucionnoe-predstavlenie-99-deputatov.htmlРакурс
В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило конституционное представление группы из 99 народных депутатов по официальному толкованию ст. 4 Конституции о возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства.
Конституционное представление распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КСУ вопроса об открытии производства. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ народный депутат Ольга Совгиря.
Согласно закону «О КСУ», вопрос об открытии производства по делу должен быть решен в течение одного месяца, — добавила Совгиря.
Недавно бывший спикер Верховной Рады, а ныне глава объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков сообщил, что за два дня удалось собрать сотню подписей народных депутатов под обращением в Конституционный суд относительно разъяснения понятия «единое гражданство».
Таким образом часть народных избранников отреагировала на инициативу президента Владимира Зеленского, который 2 декабря внес в Верховную Раду законопроект о двойном (множественном) гражданстве.
Убежден, что законопроект о множественном гражданстве в предложенной президентом редакции не отвечает Основному Закону, — подчеркнул тогда Разумков. — Более того, сама идея введения нескольких паспортов вызывает много противоречий и не имеет поддержки в обществе.