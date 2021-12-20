КСУ рассмотрит вопрос двойного гражданства, фото: «Трансперенси Интернешнл Украина»

https://racurs.ua/n164692-dvoynoe-grajdanstvo-v-ksu-postupilo-konstitucionnoe-predstavlenie-99-deputatov.html

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В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило конституционное представление группы из 99 народных депутатов по официальному толкованию ст. 4 Конституции о возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства.

Конституционное представление распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КСУ вопроса об открытии производства. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ народный депутат Ольга Совгиря.

Согласно закону «О КСУ», вопрос об открытии производства по делу должен быть решен в течение одного месяца, — добавила Совгиря.

Недавно бывший спикер Верховной Рады, а ныне глава объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков сообщил, что за два дня удалось собрать сотню подписей народных депутатов под обращением в Конституционный суд относительно разъяснения понятия «единое гражданство».

Таким образом часть народных избранников отреагировала на инициативу президента Владимира Зеленского, который 2 декабря внес в Верховную Раду законопроект о двойном (множественном) гражданстве.