КСУ розгляне питання подвійного громадянства, фото: «Трансперенсі Інтернешнл Україна»

https://racurs.ua/ua/n164692-podviyne-gromadyanstvo-do-ksu-nadiyshlo-podannya-99-deputativ.html

Ракурс

До Конституційного суду України (КСУ) надійшло конституційне подання групи з 99 народних депутатів щодо офіційного тлумачення ст. 4 Конституції стосовно можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства.

Конституційне подання розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КСУ питання про відкриття провадження. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила постійний представник Верховної Ради у КСУ народний депутат Ольга Совгиря.

Згідно із законом «Про КСУ» питання про відкриття провадження у справі має бути вирішено протягом одного місяця, — додала Совгиря.

Нещодавно колишній спікер Верховної Ради, а нині очільник об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков повідомив, що за два дні вдалося зібрати сотню підписів народних депутатів під зверненням до Конституційного суду щодо роз’яснення поняття «єдине громадянство».

Так частина народних обранців відреагувала на ініціативу президента Володимира Зеленського, який 2 грудня вніс до Верховної Ради законопроект про подвійне (множинне) громадянство.