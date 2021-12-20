Вакцину от коронавируса испытали на детях до 5 лет. Фото: zdrav

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Вакцинация от коронавируса продолжается на фоне появления нового штамма «Омикрон». Компания Pfizer сообщила, что две дозы вакцины для детей с 2 до 5 лет оказались недостаточными, чтобы выработался сильный иммунный ответ.

Испытания препарата не принесли желаемых результатов. Исследователи хотели получить такие же параметры, как и у людей 16−25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это удалось достичь у младенцев с 6 месяцев до 2 лет, но у детей с 2 до 5 лет должного иммунного ответа не получили (точных цифр Pfizer не приводит).

Тем не менее препарат оказался безопасным для детей и не вызывал серьезных побочных эффектов. Теперь в Pfizer планируют изучить, как дети отреагируют на третью дозу вакцины.

Интересно, что Куба первой в мире стала прививать собственной вакциной детей с 2 лет. В США и Европе детям с 5 до 11 лет начали вводить препарат Pfizer/BioNTech с ноября.

Напомним, недавно в США зарегистрировали первые осложнения после вакцинации детей от 5 до 11 лет. После прививки у восьми человек этой возрастной группы развился миокардит — разновидность воспаления сердечной мышцы.