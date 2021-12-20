Вакцину від коронавірусу випробували на дітях до 5 років. Фото: zdrav

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Вакцинація від коронавірусу продовжується на фоні появи нового штаму «Омікрон». Компанія Pfizer повідомила, що дві дози вакцини для дітей з 2 до 5 років виявилися недостатніми для вироблення сильної імунної відповіді.

Випробування препарату не дали бажаних результатів. Дослідники хотіли отримати такі самі параметри, як і в людей 16−25 років. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Цього вдалося досягти у немовлят з 6 місяців до 2 років, але в дітей з 2 до 5 років не було належної імунної відповіді (точних цифр Pfizer не наводить).

Проте препарат виявився безпечним для дітей і не викликав серйозних побічних ефектів. Тепер у Pfizer планують вивчити, як діти відреагують на третю дозу вакцини.

Цікаво, що Куба першою у світі стала вакцинувати власним препаратом дітей з 2 років. У США та Європі дітям з 5 до 11 років почали вводити препарат Pfizer/BioNTech з листопада.

Нагадаємо, нещодавно в США зареєстрували перші ускладнення після вакцинації дітей від 5 до 11 років. Після щеплення у вісьмох людей цієї вікової групи розвинувся міокардит — різновид запалення серцевого м’яза.