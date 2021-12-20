Газ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164690-cina-na-gaz-v-ukrayini-bie-rekordy-skilky-koshtuie-kubometr.html

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Ціна на газ в Україні шалено підскочила. Дочка «Нафтогазу» — ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» — виставила на продаж 6 млн кубометрів газу за ціною 58,9−59,5 грн/тис кубометрів.

Основна причина подорожчання — ріст цін на газ у Європі через дефіцит ресурсу та похолодання. Про це повідомляє Telegram-канал «Монополіст».

У понеділок на біржі ICE Futures ф’ючерсні ціни на січень зросли 1 тис. 850 за тисячу кубометрів.

Російський «Газпром», який контролює 40% ринку газу ЄС і штучно створив дефіцит задля шантажу запуском «Північного потоку-2», відмовився забронювати додаткові потужності транзиту через Україну на січень.

Він забронював мінімальні обсяги по газопроводу «Ямал-Європа» в 19,3 млн куб. м/добу (було запропоновано 89 млн куб. м/с).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна газу у Європі знову потягнулася вгору. Уранці 20 грудня вона перевищила 1,9 тис. дол. за тисячу кубометрів.

Джерело: Монополіст