Вартість пробного ЗНО назвали в УЦОЯО

Реєстрація на пробне ЗНО відбуватиметься у січні 2022 року, фото: УЦОЯО

https://racurs.ua/ua/n164689-vartist-probnogo-zno-nazvaly-v-ucoyao.html

Ракурс

Пробне тестування в межах зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року відбудеться у березні, а реєстрація для участі в ньому триватиме в період з 5 по 22 січня. У пробному ЗНО можуть взяти участь усі охочі, зареєструвавшись на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Участь у пробному ЗНО є платою і різниться за регіонами, коливаючись в межах від 213 до 309 грн. Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Зазначається, що на вартість участі в пробному ЗНО впливає, зокрема, вартість друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозована кількість тестувань тощо.

Так, на Київщині вартість одного пробного ЗНО для одного учасника складає 309 грн, а на Дніпропетровщині — 285 грн. Наразі попри появу цієї новини на ресурсі УЦОЯО не всі сайти регіональні вказали ціну.

Пробне ЗНО надає учасникам можливість ознайомитися із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання — з порядком доступу до пункту тестування і робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо.