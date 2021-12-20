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Ракурс
Регистрация на пробное ВНО будет проходить в январе 2022 года, фото: УЦОКО

Стоимость пробного ВНО назвали в УЦОКО

20 дек 2021, 16:49
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Пробное тестирование в рамках внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 состоится в марте, а регистрация для участия в нем продлится в период с 5 по 22 января. В пробном ВНО могут принять участие все желающие, зарегистрировавшись на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования.

Участие в пробном ВНО является платой и отличается по регионам, колеблясь в пределах от 213 до 309 грн. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Отмечается, что стоимость участия в пробном ВНО влияет, в частности, стоимость печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемое количество тестирований и т. д.


Так, в Киевской области стоимость одного пробного ВНО для одного участника составляет 309 грн, а на Днепропетровщине — 285 грн. Пока не смотря на появление этой новости на ресурсе УЦОКО не все региональные сайты указали цену.

Пробное ВНО предоставляет участникам возможность ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания — с порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места, особенностями работы с бланками ответов и т. д.

Источник: Ракурс


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