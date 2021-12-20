https://racurs.ua/n164688-formalnye-proverki-i-spad-vakcinacii-nardep-o-priblijenii-prazdnikov.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине пошла на убыль. Часть людей решила перенести прививку на период «после праздников», поскольку устойчив миф, что после прививки придется «поболеть».

При этом во всем мире наоборот, наращиваются темпы вакцинации из-за штамма «Омикрон». Об этом рассказал народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.

По его словам, в Украине пока вакцинировано менее 50% взрослого населения. Особенно низкие показатели в группе риска 60+ - среди пожилых людей вакцинированы одной дозой только 37%, двумя — 33%.

Нардеп считает, что нужно продолжать расширение перечня профессий, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию, а также усилить контроль над уже имеющимися ограничениями.

Горько смотреть, как требования Миздрава к проведению массовых мероприятий в многих городах принципиально не выполняются. Проверки сертификатов формальные или вообще отсутствуют. Посетители без масок. Не хочу пугать, но за безразличие и халатность нам придется снова рассчитываться тысячами человеческих жизней, — заявил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако Министерство здравоохранения сообщает о низких темпах. По состоянию на 9 декабря общее количество прививок пересекло отметку 26 млн. 45% украинцев получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса.