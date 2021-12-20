Формальні перевірки і спад вакцинації — нардеп про наближення свят. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164688-formalni-perevirky-i-spad-vakcynaciyi-nardep-pro-nablyjennya-svyat.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні пішла на спад. Частина людей вирішила перенести щеплення період «після свят», оскільки стійким є міф про те, що після щеплення доведеться «похворіти».

При цьому в усьому світі навпаки, нарощуються темпи вакцинації через штам «Омікрон». Про це розповів народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький.

За його словами, в Україні поки вакциновано менш як 50% дорослого населення. Особливо низькі показники в групі ризику 60+ — серед літніх людей вакциновано однією дозою лише 37%, двома — 33%. Нардеп вважає, що потрібно продовжувати розширення переліку професій, працівники яких мають пройти обов’язкову вакцинацію, а також посилити контроль за вже наявними обмеженнями.

Гірко дивитись, як вимоги МОЗ до проведення масових заходів у багатьох містах принципово не виконуються. Перевірки сертифікатів формальні або взагалі відсутні. Відвідувачі без масок. Не хочу лякати, але за байдужість та халатність нам доведеться знову розраховуватись тисячами людських життів, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак Міністерство охорони здоров’я повідомляє про низькі темпи. Станом на 9 грудня загальна кількість щеплень перетнула позначку 26 млн. 45% українців отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу.