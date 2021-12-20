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Ракурс

Цена на газ в Украине внезапно подскочила. Дочерная «Нафтогазу» — ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» — выставила на продажу 6 млн кубометров газа по цене 58,9−59,5 грн/тыс. кубометров.

Основная причина подорожания — рост цен на газ в Европе из-за дефицита ресурса и похолодания. Об этом сообщает Telegram-канал «Монополист».

В понедельник на бирже ICE Futures фьючерсные цены на январь выросли до 1 тыс. 850 за тысячу кубометров.

Российский «Газпром», контролирующий 40% рынка газа ЕС и искусственно создавший дефицит для шантажа запуском «Северного потока-2», отказался забронировать дополнительные мощности транзита через Украину на январь.

Он забронировал минимальные объемы по газопроводу «Ямал-Европа» в 19,3 млн куб. м/сут (было предложено 89 млн куб. м/с).

Напомним, ранее мы сообщали, что цена газа в Европе снова подскочила вверх. Утром 20 декабря она превысила 1,9 тыс. дол. за тысячу кубометров.

Источник: Монополист