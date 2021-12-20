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Сніг у Києві. Фото: Facebook

Київ засипало снігом — де утворилися затори (ФОТО, ВІДЕО)

20 гру 2021, 17:24
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Сніг у Києві заблокував дороги — ближче до вечора рух ускладнився на кількох напрямках.

За даними синоптиків, така погода протримається в столиці й завтра протягом дня та ночі. Про це стало відомо з даних Google.

Станом на зараз значний покрив снігу вже спостерігається на вулицях. Водії чистять машини від снігу, а мешканці міста фотографують засніжене місто.

Затори у Києві. Скріншот: Ракурс

Сьогодні ускладнено рух транспорту на Броварському проспекті, вул. Євгена Сверстюка, Андрія Малишка, Харківському та Бориспільському шосе.

Сніг у Києві. Фото: Facebook

На правому березі спостерігаються затори на Проспекті перемоги, проспекті Степана Бандери, Набережному шосе, бульварі Дружби Народів, вул. Хрещатик, бульварі Лесі Українки, Повітрофлотському проспектові, вул. Шовковична, вул. Глибочицькій, вулиці В’ячеслава Чорновола, вулиці Любомира Гузара, вул. Велика Житомирська, вул. Олени Теліги, вул. Набережно-Рибальській, вул. Богатирська, вул. Полярна.

Сніг у Києві. Фото: Facebook

Рух, зокрема, ускладнено на Південному мосту та Північному, Дарницькому, мосту «Метро».

Сніг у Києві. Фото: Facebook


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 21 грудня буде значно холоднішою, ніж в останні дні, шляхом надходження з півночі арктичного повітря. Часом можливий невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця.

ДТП у Києві 20 грудня

Джерело: Ракурс


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