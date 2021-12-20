Сніг у Києві. Фото: Facebook

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Сніг у Києві заблокував дороги — ближче до вечора рух ускладнився на кількох напрямках.

За даними синоптиків, така погода протримається в столиці й завтра протягом дня та ночі. Про це стало відомо з даних Google.

Станом на зараз значний покрив снігу вже спостерігається на вулицях. Водії чистять машини від снігу, а мешканці міста фотографують засніжене місто.

Сьогодні ускладнено рух транспорту на Броварському проспекті, вул. Євгена Сверстюка, Андрія Малишка, Харківському та Бориспільському шосе.

На правому березі спостерігаються затори на Проспекті перемоги, проспекті Степана Бандери, Набережному шосе, бульварі Дружби Народів, вул. Хрещатик, бульварі Лесі Українки, Повітрофлотському проспектові, вул. Шовковична, вул. Глибочицькій, вулиці В’ячеслава Чорновола, вулиці Любомира Гузара, вул. Велика Житомирська, вул. Олени Теліги, вул. Набережно-Рибальській, вул. Богатирська, вул. Полярна.

Рух, зокрема, ускладнено на Південному мосту та Північному, Дарницькому, мосту «Метро».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 21 грудня буде значно холоднішою, ніж в останні дні, шляхом надходження з півночі арктичного повітря. Часом можливий невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця.