Новый год. Фото: otpusk-v-evrope.info

https://racurs.ua/n164695-depressiya-na-novyy-god-kak-spravitsya-s-predprazdnichnym-stressom.html

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Новый год 2022 в скором времени будут праздновать украинцы. Праздники нередко сопровождаются стрессом, апатией и даже депрессивным настроением.

Стрессу также добавляет пандемия COVID-19, потому что приходится беспокоиться о своем здоровье и быть готовым срочно менять планы. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В конце концов, праздники могут быть непростым периодом для людей, потерявших в этом году друзей или родных.

Что делать, если праздники приносят не только радость, но и тревогу или печаль?

Составьте список дел, которые планируете завершить

Благодаря спискам удобно следить за временем и не загружать память дополнительной информацией. Напоминания, письменные или в мобильном устройстве, помогут не беспокоиться о том, что вы пропустите какую-либо задачу или опоздаете на важную встречу.

Определите, сколько вы готовы потратить на организацию праздника и соблюдайте бюджет

Чтобы финансовый вопрос не добавлял стресса, заранее оцените свою финансовую состоятельность. Подарки не обязательно должны быть дорогими — можно порадовать близких чем-то бюджетным, собственноручно приготовленным, ведь именно искренние и самодельные подарки особенно памятны.

Позаботьтесь о здоровье

Посвятите праздничные дни себе: вовремя ложитесь спать, избегайте переедания и злоупотребления алкоголем, больше времени проводите на свежем воздухе, поддерживайте высокий уровень физической активности. Забота о себе поможет справиться со стрессовыми ситуациями.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения посоветовало заменить конфеты полезными сладостями. В ведомстве напомнили, что обычные сладости содержат большое количество «свободного» сахара. Его избыточное количество может вызывать избыточный вес, ухудшение состояния кожи, развитие кариеса, заболеваний сердца.