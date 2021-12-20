Снегопад в Киеве – какая ситуация на дорогах. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/n164698-snegopad-v-kieve-kakaya-situaciya-na-dorogah-foto-video.html

Ракурс

В Киеве погода стала по-настоящему зимней — столицу засыпало снегом. Город остановился в пробках, а стоимость такси выросла в несколько раз.

В настоящее время улицы расчищают 300 автомобилей спецтехники. Фото и видео с последствиями снегопада появились в сети.

Призываю к водителям быть осторожными, а также не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды, — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

На Кирилловской улице трамвай сошел с путей и зацепил припаркованный автомобиль. К счастью, обошлось без травмированных. Из-за сложных погодных условий коммунальные предприятия обещают работать круглосуточно.

Ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры. Также в Киеве начали работу пункты обогрева, в которые может обратиться каждый нуждающийся в помощи.

Полиция призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения, не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и ​​использовать световозвращающие элементы.

«Ракурс» сообщал, что снег в Киеве заблокировал дороги — ближе к вечеру движение усложнилось на нескольких направлениях. По данным синоптиков, такая погода продержится в столице и завтра в течение дня и ночи.