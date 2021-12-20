Установлено, кто живет дольше – украинцы или европейцы. Фото: ukrhealth.net

https://racurs.ua/n164699-ustanovleno-kto-jivet-dolshe-ukraincy-ili-evropeycy.html

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Продолжительность жизни в Украине на 12 лет короче, чем в других странах Европы. Эксперт объяснила, с чем связаны столь неутешительные показатели.

В Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается рост продолжительности жизни. Вот о чем нужно кричать и бить тревогу, потому что в среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем в экономически развитых странах, — заявила академик НАН Элла Либанова.

По ее словам, причинами являются не только социально-экономические факторы, а прежде всего неспособность и нежелание вести здоровый образ жизни.

Эксперт при этом отметила, что в Украине достаточно большая часть занятых во вредных и опасных условиях.

Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в Украине тоже связана с образом жизни. Либанова назвала такое отношение к своему здоровью совершенно недопустимым. Средняя продолжительность жизни в Украине — 63 года у мужчин и 73 года у женщин.

Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 10−11 лет. Кстати, это парадокс бывшего Советского Союза. Даже в Эстонии, Литве, Латвии гендерная разница продолжительности жизни не настолько ужасна, — отметила она.

Напомним, по данным ВОЗ, население Украины к 2050 году может сократиться до 35 млн. В нашей стране фиксируется один из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин — около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет.