«Возвращение в Хогвартс» – появился полный трейлер спецвыпуска. Фото: bilshe

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Ракурс

«Возвращение в Хогвартс», стал специальным эпизодом, который посвятили юбилею выхода самого первого фильма про Гарри Поттера.

20 декабря вышел полный трейлер нового рождественского выпуска. Видео опубликовал стриминговый сервис HBO Max.

В новой части приняли участие главные герои — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. К ним также присоединились актеры из других частей.

Однако автор вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг в съемках специального выпуска участия не принимала.

Съемками специального эпизода занимается студия Warner Bros. Идея снять специальный эпизод возникла после ошеломительного успеха спецэпизода «Друзей», где знаменитая шестерка вспомнила самые яркие и трогательные моменты работы над сериалом.

Специальный эпизод зрители смогут увидеть 1 января 2022 года. Он будет включать интервью с участниками съемок.

Напомним, первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» вышел в прокат 16 ноября 2021 года.