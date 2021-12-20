День зимового сонцестояння. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n164702-den-zymovogo-soncestoyannya-vidznachaut-21-grudnya-scho-treba-znaty.html

Ракурс

21 грудня відзначають День зимового сонцестояння. Це час, коли ніч буде найдовшою в році, а день — найкоротшим.

В Україні зимове сонцестояння розпочнеться 21 грудня о 17.58. У різних культурах світу цей день вважають містичним і магічним.

У стародавніх слов’ян у день зимового сонцестояння починали відзначати настання нового року. Люди влаштовували гучні веселощі, масові гуляння, ярмарки, співали колядки та розпалювали багаття на вулиці.

Напередодні господині та господарі наводили порядок у будинках, а також позбувались старих непотрібних речей. Вважалось, що потрібно очищувати дім, життя та думки від зайвих речей. Люди вірили, що позбувшись старого, з’являється місце для нового.

День ангела відзначають Кирило, Вікторія, Анфіса, Сергій. 21 грудня в церковному календарі — день пам’яті мучениці Анфіси Римської. Вона відмовилася від пропозиції прийняти аріанське хрещення та була спалена.

Чоловік святої мучениці, злякавшись, добровільно прийняв аріанське хрещення. Але невдовзі Бог послав йому кару — його спалила блискавка з неба, коли він стояв навпроти міської церкви.

Народні прикмети: