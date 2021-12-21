Штамм «Омикрон» заразнее за «Дельту» – для кого он опасен. Фото: news.bg

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Коронавирус в мире активно распространяется и мутирует. Новый штамм «Омикрон» по скорости уже обгоняет «Дельту».

Также новый вариант вируса представляет немалую угрозу для вакцинированных и переболевших, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее штамма «Дельта, — сказал он.

Также Гебрейесус призвал Китай активнее делиться информацией, связанной с COVID-19. По его словам, необходимо продолжать исследования заболевания до тех пор, пока не будет установлено его происхождение.

26 ноября ученые-вирусологи заявили о распространении в Южной Африке нового штамма COVID-19 — B.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения провела экстренное обсуждение и обозначила штамм B.1.1.529 как вызывающий опасения.

Это максимальная степень опасности: такие варианты несут изменения, которые могут способствовать большей заразности или более тяжелому течению болезни.

«Омикрон» имеет огромное число мутаций в белках, гораздо большее, чем все предыдущие штаммы, в том числе «Дельта». В одном только гене S-белка обнаружено 32 мутации. Некоторые из них уже известны вирусологам по ранее исследованным штаммам, однако новые комбинации вызывают опасения.

Исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды. Новый штамм мог впервые возникнуть у человека, инфицированного обоими патогенами. Ученые предположили, что «Омикрон» может легко передаваться, вызывая только легкое или бессимптомное заболевание.

Недавно в Британии зарегистрировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса «Омикрон». Это первый в мире подтвержденный летальный случай от нового варианта.

Напомним, что штамм «Омикрон» стал господствующим в Соединенных Штатах Америки. На этот COVID-вариант сейчас приходится 73% случаев заражения коронавирусом в стране.