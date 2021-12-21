Масштабное ДТП произошло на Ровенщине из-за гололеда. Фото: autoassa.ru

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Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло 20 декабря в Ровенской области из-за гололеда.

На автодороге Ровно-Луцк восемь автомобилей столкнулись из-за гололеда. Авария произошла возле поворота в село Грабов. Предварительно установлено, что водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и не соблюдал безопасную дистанцию. Об этом сообщает Rivne Media со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ровенской области Наталью Китюк.

Отмечается, что из-за этого водитель грузовика совершил столкновение с машиной, двигавшейся впереди. Впоследствии другие машины инерционно столкнулись между собой.

По словам водителей, ехали они медленно, потому что дорога была очень скользкой. Инспекторы полиции уже составили протокол. Также правоохранители будут составлять акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание магистрали. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в ДТП.

Напомним, 18 декабря в городе Бахмач депутат Черниговского городского совета Виктор Мищук сбил велосипедиста и пытался скрыться с места ДТП. Велосипедист умер от повреждений по дороге в больницу.

Источник: Rivne Media