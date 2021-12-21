Пленники снега и холода — Украину внезапно парализовала зима

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В Украине началось анонсированное синоптиками похолодание с осадками. Страну накрыли обильные снегопады. Многих зима застала врасплох.

С самого утра 21 декабря Киев сковали многокилометровые пробки.

Всю ночь продолжался сильный снегопад. Даже добраться из пригорода к станциям метро оказалось проблемой.

Киевляне считали, что метрополитен — единственный шанс во вторник вовремя попасть на работу в столице.

В то же время в столице отменили рейсы городской электрички. В «Киевпасстрансе» назвали, о каких рейсах идет речь. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307/7308, 7315, 7316. Это произошло по «техническим причинам». Рейсы отменили третий день подряд.

Катки на дорогах

Восемь автомобилей столкнулись на трассе Ровно-Луцк. Масштабное ДТП произошло из-за скользкой дороги, утверждают водители. Сначала грузовик врезался в легковушку, которая ехала впереди. После этого машины начали догонять друг друга. Два человека травмировались.

Накрыла зимняя стихия и Львовскую область. Из-за катка на дороге в спальном районе Львова столкнулись троллейбус и маршрутка. На гололедицу и отсутствие снегоочистительной техники жаловались водители в разных районах города.

В селе Бильче на трассе Киев-Чоп более часа было полностью заблокировано движение через обледеневший мост. Там остановились и легковые, и грузовые автомобили. Водители ждали, пока дорогу посыпят и расчистят.

Спасатели предупреждают об опасности гололеда, а в Карпатах возможен сход лавин. ГСЧС вытаскивает авто из сугробов. В селе Грушев Львовской области на автодороге Львов — Грушев нуждался в помощи рейсовый автобус международного сообщения Киев-Зелена-Гура. В нем находились 13 пассажиров.

Вчера из-за метели и скользких дорог в Киеве произошло несколько десятков ДТП. Общественный транспорт двигался с задержками. На одной из улиц с рельсов сошел травмай и задел запаркованный автомобиль.

Расчищать дороги выехали около трехсот единиц снегоуборочной техники. Утром вторника проехать по Киеву можно, а пройти — не везде. Многие тротуары напоминают каток.

Что дальше?

Во вторник, 21 декабря, по всей территории Украины ожидается стремительное похолодание и снег. Дневная температура воздуха составит от −2…−4 на юге до −9…−11 на севере.

По данным синоптиков, на севере будет снег, на Житомирщине и Киевщине столбики термометров достигнут −6…−9 градусов. На Сумщине и Черниговщине будет холоднее — до −10…−11 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

На востоке снег, средняя дневная температура составит -5 градусов, в Харьковской области — до 8 градусов мороза. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В западных областях температура воздуха также будет снижаться и составит от -4 до -8 градусов, в Закарпатье — -1 … -3 градуса по Цельсию. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В центре ожидается снег, днем ​​столбики термометров покажут −5…−8 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

На юге снег, дневная температура воздуха будет от 2 до 4 градусов мороза, в Одесской области будет несколько теплее. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Изменения погодных условий ожидается к Рождеству 25 декабря.