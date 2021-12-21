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Ракурс
НАТО. Фото: istock

В США жестко ответили Путину на ультиматум в отношении Украины в НАТО

21 дек 2021, 09:46
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Вступление Украины в НАТО не нравится российскому президенту Владимиру Путину. Российская Федерация пытается шантажировать Запад вторжением ради того, чтобы Альянс не расширялся на восток.

В то же время в США заявили, что вопросы отношений Украины и НАТО должны решать сама Украина и 30 стран-членов Альянса. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент США Джо Байден и его администрация считают, что право суверенных стран самостоятельно выбирать себе партнеров и союзников — ключевой принцип европейской безопасности. Этот принцип остается политикой США и сегодня Соединенные Штаты Америки поддерживают стремление стран вступить в НАТО и отвечать для этого конкретным требованиям.


Отношения НАТО с Украиной — это вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников НАТО, — подытожила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия перешла к прямым угрозам НАТО, заявив, что имеет достаточно военной техники, если Альянс не рассмотрит договор о нерасширении.

Источник: Ракурс


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