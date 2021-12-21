Коронавирус. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n164705-6-tys-bolnyh-i-346-smertey-koronavirus-v-ukraine-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине пошел на спад, однако инфекция продолжает отправлять украинцев на больничные койки.

В частности, фиксируется большое количество летальных исходов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За минувшие сутки, 20 декабря, вирус обнаружили у 6 тыс. 29 граждан. В больницы попал 1 тыс. 61 инфицированный. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 346 украинцев. Среди больных 390 детей и 180 медработников.

Прививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 110 тыс. 740 человек. Одну дозу получили 36 тыс. 56 людей, полностью иммунизированы — 74 тыс. 605 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса третьей дозой будет эффективной против нового штамма «Омикрон». Бустерная доза в 55 микрограммов в 37 раз повышает уровень антител.