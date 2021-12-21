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Ракурс
Коронавірус. Фото: МОЗ

6 тис. хворих і 346 смертей — коронавірус в Україні (ІНФОГРАФІКА)

21 гру 2021, 09:18
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Коронавірус в Україні пішов на спад, однак інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка.

Зокрема, фіксується велика кількість летальних випадків. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

За минулу добу, 20 грудня, вірус виявили в 6 тис. 29 громадян. До лікарень потрапили 1 тис. 61 інфікований. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 346 українців. Серед хворих 390 дітей і 180 медпрацівники.

Коронавірус у регіонах. Скріншот: Telegram


Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 110 тис. 740 людей. Одну дозу отримали 36 тис. 56 людей, повністю імунізовані — 74 тис. 605 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу третьою дозою буде ефективною проти нового штаму «Омікрон». Бустерна доза в 55 мікрограмів у 37 разів підвищує рівень антитіл.

Джерело: Ракурс


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