Коронавірус. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n164705-6-tys-hvoryh-i-346-smertey-koronavirus-v-ukrayini-infografika.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад, однак інфекція й надалі відправляє українців на лікарняні ліжка.

Зокрема, фіксується велика кількість летальних випадків. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За минулу добу, 20 грудня, вірус виявили в 6 тис. 29 громадян. До лікарень потрапили 1 тис. 61 інфікований. Померли від ускладнень, спровокованих хворобою, 346 українців. Серед хворих 390 дітей і 180 медпрацівники.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 110 тис. 740 людей. Одну дозу отримали 36 тис. 56 людей, повністю імунізовані — 74 тис. 605 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу третьою дозою буде ефективною проти нового штаму «Омікрон». Бустерна доза в 55 мікрограмів у 37 разів підвищує рівень антитіл.