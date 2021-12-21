Єлизавета II відмовилася від багаторічної різдвяної традиції

Елизавета. Фото: tatler

https://racurs.ua/ua/n164704-ielyzaveta-ii-vidmovylasya-vid-bagatorichnoyi-rizdvyanoyi-tradyciyi.html

Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, відмовилася від святкування Різдва в Сандрингемі, куди вона щороку навідується з членами королівської родини.

Монарх залишиться вдома у Віндзорському замку через стрімке поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє BBC.

До цього королева щороку вирушала на Різдво до Сандрингемського палацу, розташованого в Норфолку. Працівники Букінгемського палацу описали таке рішення як «обережний підхід» королеви до святкування.

Відомо, що члени королівської родини під час свят приїдуть до Єлизавети II у Віндзорський замок. Нині невідомо, хто саме приїде до королеви, але представник Букінгемського палацу сказав, що «всіх відповідних інструкцій» буде дотримано.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II скасувала сімейний передріздвяний ланч у Віндзорському замку.

Джерело: BBC