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Ракурс
Елизавета. Фото: tatler

Єлизавета II відмовилася від багаторічної різдвяної традиції

21 гру 2021, 08:42
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Єлизавета II, королева Великої Британії, відмовилася від святкування Різдва в Сандрингемі, куди вона щороку навідується з членами королівської родини.

Монарх залишиться вдома у Віндзорському замку через стрімке поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Про це повідомляє BBC.

До цього королева щороку вирушала на Різдво до Сандрингемського палацу, розташованого в Норфолку. Працівники Букінгемського палацу описали таке рішення як «обережний підхід» королеви до святкування.

Відомо, що члени королівської родини під час свят приїдуть до Єлизавети II у Віндзорський замок. Нині невідомо, хто саме приїде до королеви, але представник Букінгемського палацу сказав, що «всіх відповідних інструкцій» буде дотримано.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II скасувала сімейний передріздвяний ланч у Віндзорському замку.

Джерело: BBC

Джерело: Ракурс


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