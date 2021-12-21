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Ракурс
Елизавета. Фото: tatler

Елизавета II отказалась от многолетней рождественской традиции

21 дек 2021, 08:42
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Елизавета II, королева Великобритании, отказалась от празднования Рождества в Сандрингеме, куда она ежегодно наведывается с членами королевской семьи.

Монарх останется дома в Виндзорском замке из-за стремительного распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает BBC.

До этого королева каждый год отправлялась на Рождество в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке. Работники Букингемского дворца описали такое решение как «осторожный подход» королевы к празднованию.

Известно, что члены королевской семьи во время праздников приедут к Елизавете II в Виндзорский замок. Сейчас достоверно не ясно, кто именно приедет к королеве, но представитель Букингемского дворца сказал, что «все соответствующие инструкции» будут соблюдены.


Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II отменила семейный предрождественский ланч в Виндзорском замке.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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