У США жорстко відповіли Путіну на ультиматум щодо України в НАТО

НАТО. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164706-u-ssha-jorstko-vidpovily-putinu-na-ultymatum-schodo-ukrayiny-v-nato.html

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Вступ України до НАТО не подобається російському президенту Володимиру Путін. Російська Федерація намагається шантажувати Захід вторгненням заради того, аби Альянс не розширювався на схід.

Натомість у США заявили, що питання відносин України та НАТО мають вирішувати сама Україна та 30 країн-членів Альянсу. Про це заявила на брифінгу спікерка Білого дому Джен Псакі.

За її словами, президент США Джо Байден та його адміністрація вважають, що право суверенних країн самостійно обирати собі партнерів та союзників — ключовий принцип європейської безпеки. Цей принцип залишається політикою США — і сьогодні Сполучені Штати Америки підтримують прагнення країн вступити до НАТО і відповідати для цього конкретним вимогам.

Відносини НАТО з Україною — це питання, яке мають вирішувати лише Україна та 30 союзників щодо НАТО, — підсумувала речниця Білого дому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія перейшла до прямих погроз НАТО, заявивши, що має достатньо військової техніки, якщо Альянс не розгляне договір про нерозширення.