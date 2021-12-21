Полонені снігом і холодом - в Україну раптово прийшла зима

https://racurs.ua/ua/n164707-poloneni-snigom-i-holodom-ukrayinu-raptovo-paralizuvala-zyma-foto-video.html

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В Україні почалося анонсоване синоптиками похолодання із опадами. Країну накрили сильні снігопади. Людей та комунальні служби зима застала зненацька.

З самого ранку 21 грудня Київ скували багатокілометрові затори.

Усю ніч продовжувався сильний снігопад. Навіть дістатися з передмістя до метро виявилося проблемою.

Кияни вважають, що метрополітен — єдиний шанс у вівторок вчасно потрапити на роботу в столиці.

Водночас у столиці скасували рейси міської електрички. У «Київпастрансі» назвали, про які рейси йде мова. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства.

Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 7307/7308,

7315, 7316. Це відбулося через «технічні причини». Рейси скасували третій день поспіль.

Ковзанки на дорогах

Вісім автівок зіткнулося на трасі Рівне-Луцьк. Масштабна ДТП сталася через слизьку дорогу, ствержджують водії. Спершу вантажівка врізалася у легковик, який їхав попереду. Після цього машини почали наздоганяти одна одну. Двоє людей травмувалися.

Накрила зимова стихія і Львівську область. Через ковзанку на дорозі у спальному районі Львова зіткнулися тролейбус і маршрутка. На ожеледь і відсутність снігоочисної техніки скаржилися водії в різних районах міста.

У селі Більче на трасі Київ-Чоп понад годину був повністю заблокований рух через крижаний міст. Там зупинилися і легкові, і вантажні авто. Водії чекали доки дорогу посиплять та розчистять.

Рятувальники попереджають про небезпеку ожеледиці, а в Карпатах ризик лавин. ДСНС витягує авто із заметів. В селі Грушів на Львіщині на автодорозі Львів — Грушів потребував допомоги рейсовий автобус міжнародного сполучення Київ-Зелена-Гура. у ньому перебувало 13 пасажирів.

Учора через заметіль та слизькі дороги в Києві сталося кілька десятків ДТП. Громадський транспорт рухався із затримками. На одній із вулиць з рейок зійшов травмай і зачепив запарковану автівку.

Розчищати дороги виїхали майже триста одиниць снігоприбиральної техніки. Уранці вівторка проїхати Києвом можна, а пройти — не скрізь. Чимало тротуарів нагадують ковзанку.

Що далі?

У вівторок, 21 грудня, на всій території України очікується стрімке похолодання та сніг. Денна температура повітря складе від −2…−4 на півдні до −9…−11 на півночі.

За даними синоптиків, на півночі сніжитиме, на Житомирщині та Київщині стовпчики термометрів сягнуть −6…−9 градусів. На Сумщині та Чернігівщині буде холодніше — до −10…−11 градусів. Вітер північно-західний, 7−12 метрів на секунду.

На сході сніг, середня денна температура складе -5 градусів, на Харківщині — до 8 градусів морозу. Вітер північно-західний, 7−12 метрів на секунду.

У західних областях також сніжитиме, температура повітря складе від -4 до -8 градусів, на Закарпатті — −1…−3 градуси за Цельсієм. Вітер північно-західний, 7−12 метрів на секунду.

У центрі очікується сніг, удень стовпчики термометрів покажуть −5…−8 градусів. Вітер північно-західний, 7−12 метрів на секунду.

На півдні сніг, денна температура повітря становитиме від 2 до 4 градусів морозу, на Одещині буде дещо тепліше. Вітер північно-західний, 7−12 метрів на секунду.

Зміни погодних умов очікуються ближче до Різдва 25 грудня.