Масштабна ДТП сталася на Рівненщині через ожеледицю. Фото: autoassa.ru

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Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася 20 грудня у Рівненській області через ожеледицю.

На автодорозі Рівне-Луцьк вісім автомобілів зіштовхнулися через ожеледицю. Автотроща сталася біля повороту в село Грабів. Попередньо встановлено, що водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню ситуацію, не вибрав безпечну швидкість і не дотримувався безпечної дистанції. Про це повідомляє Rivne Media з посиланням на прес-секретаря поліції Рівненської області Наталію Кітюк.

Зазначається, що через це водій вантажівки скоїв зіткнення з машиною, що рухалася попереду. Згодом інші машини інерційно зіштовхнулися між собою.

За словами водіїв, їхали вони повільно, бо дорога була дуже слизькою. Інспектори поліції вже склали протокол. Також правоохоронці складатимуть акт обстеження вулично-дорожньої мережі за неналежне утримання магістралі. Наразі невідомо, чи хтось постраждав у ДТП.

Нагадаємо, 18 грудня у місті Бахмач депутат Чернігівської міської ради Віктор Міщук збив велосипедиста і намагався втекти з місця ДТП. Натомість велосипедист помер від ушкоджень дорогою до лікарні.

Джерело: Rivne Media