Какую защиту от тяжелого ковида имеют вакцинированные AstraZeneca. Фото: ria.ru

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Полный курс вакцинации препаратом Oxford-AstraZeneca может не спасти от тяжелого течения коронавирусной болезни.

Людям, которые несколько месяцев назад вакцинировались двумя дозами CoviSheild и AstraZeneca, стоит рассмотреть возможность введения третьей (бустерной) дозы. Об этом утверждают ученые, результаты исследования которых опубликованы в The Lancet.

Отмечается, что после проверки случаев в Бразилии и Шотландии среди взрослых ученые отслеживали госпитализацию и смерти от COVID-19, начиная с второй-третьей недели после завершения курса прививок. В Шотландии точка начала мониторинга была 19 мая 2021 года, в Бразилии — с 18 января, наблюдение продолжалось до 25 октября. В Шотландию в когорту вошли почти 2 млн взрослых, в Бразилии — около 42,5 млн.

Эффективность вакцины в Шотландии снизилась с начальных 83,7% до 75,9% через 14−15 недель после второй дозы, и до 63,7% через 18−19 недель. В Бразилии эти показатели были следующими — 86,4%, 59,7% и 42,2% соответственно. Ученые отмечают, что эти показатели были обнаружены еще до появления штамма «Омикрон».

Учитывая появление «Омикрона» Южная Корея, Великобритания, Таиланд и Финляндия сократили интервал после второй дозы до бустера для групп риска до трех месяцев, Бельгия — до четырех, Франция, Сингапур, Тайвань, Италия и Австралия — до пяти, США, ЮАР, Германия и другие — до шести месяцев.

В Украине десятки тысяч человек прошли вакцинацию препаратом AstraZeneca более чем шесть месяцев назад и их защита сейчас может быть еще ниже.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм «Омикрон» по скорости уже обгоняет «Дельту». Также новый вариант вируса представляет угрозу для вакцинированных и переболевших.

Источник: The Lancet