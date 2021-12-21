Порошенко пообещал вернуться из-за границы на допрос в 2022 году

https://racurs.ua/n164717-poroshenko-poobeschal-vernutsya-iz-za-granicy-na-dopros-v-2022-godu-video.html

Ракурс

Петр Порошенко записал видео из Варшавы, в котором ответил на предъявленное ему подозрение в государственной измене.

Порошенко пообещал вернуться в Украину и прийти к следователям, но сделает он это уже в следующем году, поскольку имеет сейчас другие планы.

Ориентировочно пятого президента следует ожидать в стране только в середине января 2022 года. Ранее ГБР вызвало его к себе 23 декабря.

Мне передают приветы из Офиса президента: там якобы поймут, если я останусь в Европе. Я не предоставлю им такого подарка. Вернусь в Украину, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков Зеленского. Именно падением рейтинга и невозможностью ничего предложить обществу объясняются подобные действия президента и его советников. Когда вернусь, мы поговорим о госизмене и финансировании терроризма, — сказал Порошенко.

Экс-президент на прошлой неделе улетел в Стамбул, оттуда — в Польшу.

Напомним, что 20 декабря бывшему президенту Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Также он был повторно вызван на допрос в ГБР на 23 декабря.

Позже Служба безопасности Украины на брифинге объяснила, в чем дело. Бывший президент подозревается в том, что он расторг контракты на поставку угля из ЮАР и организовал поставки угля из ОРДЛО.