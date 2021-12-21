Как изменятся цены на газ для украинцев в 2022 году, рассказали в Кабмине

Цена на газ. Фото: istock

https://racurs.ua/n164716-kak-izmenyatsya-ceny-na-gaz-dlya-ukraincev-v-2022-godu-rasskazali-v-kabmine.html

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Цены на газ в Украине могут измениться после нового года. Украина, согласно своим обязательствам перед Международным валютным фондом (МВФ), должна поднять рыночные цены на газ для населения с мая.

Однако пока нет прямого ответа на то, будет ли выполняться это обязательство. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова на ICTV».

Украина уже живет в рыночной экономике, и сегодня цена газа для населения является годовой и рыночной. Конечно, на следующий год она будет пересматриваться компанией «Нафтогаз» в зависимости от динамики цены на газ на мировых рынках, от того, сколько будет собственной добычи. От этого будет формироваться годовая цена, — заверил Шмыгаль.

Он добавил, что население в Украине не покупает газ по биржевой цене. Для бытовых потребителей действует установленный тариф до конца отопительного сезона. До конца апреля 2022 года «Нафтогаз» установил годовой фиксированный тариф — 7,96 грн за кубометр.

Как известно, в конце сентября Кабинет министров, органы местного самоуправления и НАК «Нафтогаз Украины» подписали меморандум об урегулировании проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и горячей воды в отопительном периоде 2021−2022 годов.

Меморандум предусматривает, что тарифы на тепло и горячую воду для населения останутся на уровне прошлого отопительного сезона. В то же время правительство обязалось возместить разницу между установленным и рыночным тарифами на коммунальные услуги.

Несколько дней назад глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что рыночная цена газа в пять раз выше, чем та, которую получают украинцы в платежках. Бытовые потребители платят меньше, поскольку «Нафтогаз» искусственно сдерживает тарифы.