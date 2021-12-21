Як зміняться ціни на газ для українців у 2022 році, розповіли в уряді

Ціни на газ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n164716-yak-zminyatsya-ciny-na-gaz-dlya-ukrayinciv-u-2022-roci-rozpovily-v-uryadi.html

Ракурс

Ціни на газ в Україні можуть змінитися після нового року. Україна, згідно зі своїми зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом (МВФ), мусить підняти ринкові ціни на газ для населення з травня.

Проте, поки немає прямої відповіді на те, чи буде виконуватися це зобов’язання. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова на ICTV».

Україна вже живе в ринковій економіці, і сьогодні ціна газу для населення є річною й ринковою. Звичайно, на наступний рік вона буде переглядатися компанією «Нафтогаз» залежно від динаміки ціни на газ на світових ринках, від того, скільки буде власного видобутку. Від цього буде формуватися річна ціна, — запевнив Шмигаль.

Він додав, що населення в Україні не купує газ за біржовою ціною. Для побутових споживачів діє встановлений тариф до кінця опалювального сезону. До кінця квітня 2022 року «Нафтогаз» встановив річний фіксований тариф — 7,96 грн за кубометр.

Як відомо, наприкінці вересня Кабінет міністрів, органи місцевого самоврядування та НАК «Нафтогаз України» підписали меморандум про врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021−2022 років.

Меморандум передбачає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення залишаться на рівні минулого опалювального сезону. Водночас уряд зобов’язався відшкодувати різницю між встановленим та ринковим тарифами на комунальні послуги.

Кілька днів тому голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що ринкова ціна газу вп’ятеро вища, ніж та, яку отримують українці в платіжках. Побутові споживачі платять менше, оскільки «Нафтогаз» штучно стримує тарифи.