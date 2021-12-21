Петро Порошенко. Фото: dw

https://racurs.ua/ua/n164715-genprokuror-znykla-u-vidpustku-poroshenka-vyklykaut-na-dopyt-nouneymy-advokat.html

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Петро Порошенко, якого звинувачують у державній зраді, не збирається йти на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Там йому планують вручити клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це розповів адвокат екс-президента Ігор Головань в ефірі програми «Свобода слова на ICTV».

Оскільки лідер «Європейської солідарності» не прибув на виклик до ДБР, йому направили повторний виклик на 23 грудня 10.00. За словами адвоката, повідомлення про виклик на допит надійшло з порушенням закону.

Особа, яка викликається, повинна бути повідомлена за три дні, а день початку терміну не рахується. Тому, якщо вони роблять виклик 20 грудня, то треба викликати на 24 грудня, а не 23, — пояснив Головань.

Окрім того, він додав, що підозру Порошенку мала вручати особисто генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка несподівано пішла у відпустку.

З якого дива генпрокурор замість того, щоб виконати цей почесний обов’язок, зникає у відпустку і ми бачимо брифінг ноунеймів в СБУ, які кажуть, що Порошенку було повідомлення про підозру, — зазначив адвокат екс-президента.



Нагадаємо, що Петро Порошенко підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Його звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. Окрім того, політик нібито сприяв терористичним організаціям ЛНР та ДНР.

На думку слідства, своїми діями Порошенко поставив енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій. Це підірвало економічну безпеку держави в 2014—2015 роках та дало можливість Росії втручатися у внутрішні справи України.