Зрадник хотів передати РФ секретні дані. Фото:

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Ракурс

Російські спецслужби могли отримати секретні відомості про систему управління протиповітряною обороною України.

У Дніпропетровській області колишній посадовець одного з підрозділів Повітряних сил Збройних сил України збирав секретні військові відомості для країни-агресора. Таємну інформацію він намагався передати представникам російських спецслужб. Для цього планував виїзд до Росії, нібито відвідати родичів. Про це 21 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Встановлено, що екс-військовослужбовець збирав секретні дані на свому робочому місці — незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу. Цю інформацію він зберігав у себе вдома. Під час обшуків правоохоронці вилучили флешки з таємною інформацією, комп’ютер та телефон з доказами злочину. Зловмиснику планують оголосити підозру та обрати запобіжний захід.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала розвідника так званої ДНР, який входив до складу угруповання, яке у 2014 році вбивало поранених у бою українських військових.